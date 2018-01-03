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Пантера насмерть загрызла мужчину в частном зверинце в Подмосковье

Происшествия
3 января, 2:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Отмечается, что пантера напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить животное

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пантера насмерть загрызла человека в деревне в Истринском районе Подмосковья. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

"В деревне Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину", - сказали в пресс-службе.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пантера, содержащаяся в одном из частных зверинцев, напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить животное. Хищник набросился на человека и перегрыз шею. После этого пантера сбежала из клетки, но спустя несколько часов ее удалось поймать и вернуть в вольер.

По данному факту проводится проверка.

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