Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вулкан Ключевской выбросил пепловый столб на 6 км

Происшествия
3 января, 8:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По словам специалистов, на пути распространения шлейфа населенных пунктов нет

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали выброс пепла на вулкане Ключевской на высоту до шести тысяч метров. Об этом в среду сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шести километров. Распространение шлейфа - на 40 км на юго-восток", - говорится в сообщении.

По информации центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Ключевской - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Камчатский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама