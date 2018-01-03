Вулкан Ключевской выбросил пепловый столб на 6 км

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты зарегистрировали выброс пепла на вулкане Ключевской на высоту до шести тысяч метров. Об этом в среду сообщает камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"Ключевской вулкан выбросил пепел на высоту шести километров. Распространение шлейфа - на 40 км на юго-восток", - говорится в сообщении.

По информации центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю, на пути распространения пеплового шлейфа населенных пунктов нет.

Ключевской - самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Ближайший населенный пункт - поселок Ключи Усть-Камчатского района - находится в 30 км от подножия.