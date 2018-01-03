Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Parisien: неизвестные ограбили антикварный салон в Сен-Тропе на сотни тысяч евро

Происшествия
3 января, 9:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 3, января. /ТАСС

Патруль жандармерии преследовал преступников, но им удалось скрыться

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные грабители похитили вечером во вторник ювелирные изделия стоимостью несколько сотен тысяч евро из антикварного салона в городе Сен-Тропе (юго-восток Франции). Об этом в среду сообщила газета Parisien.

Смотрите также

Сумма похищенных драгоценностей при ограблении ювелирного магазина в Париже может составить 1 млн евро

Вооруженные "Санта-Клаусы" ограбили ювелирные магазины в Албании и Косово

Четверо людей в масках, вооруженные помповыми ружьями и автоматом Калашникова, ворвались в помещение, приказали посетителям лечь на пол, разбили витрины и забрали все драгоценности.

В момент, когда преступники собирались скрыться, они натолкнулись на патруль жандармерии. Завязалась погоня на автомобилях, в ходе которой злоумышленники несколько раз обстреляли жандармов, никто из стражей порядка не пострадал.

Задержать преступников не удалось. В настоящее время поиск их идет во всем департаменте Вар. По мнению местной прокуратуры, речь идет об организованной банде.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
4
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама