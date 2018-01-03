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За первые дни нового года в России специалисты МЧС спасли более 230 человек

Происшествия
3 января, 10:38 дата обновления: 3 января, 11:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Было зафиксировано более 60 происшествий

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© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Специалисты МЧС за первые дни нового года в России спасли 239 человек, было зафиксировано более 60 происшествий. При этом  чрезвычайных ситуаций не допущено, сообщил врио начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС РФ Игорь Кутровский.

"С начала года чрезвычайных ситуаций не произошло. Зафиксировано более 60 происшествий, при которых спасены 239 человек", - сказал он в среду на селекторном совещании в министерстве.

При этом число пожаров и погибших в них с начала 2018 года в России сократилось, отметил директор департамента надзорной деятельности МЧС РФ Ринат Еникеев.

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"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается положительная динамика по снижению пожаров и гибели в них людей", - отметил он .

Еникеев также сообщил, что пожаров с гибелью людей из-за применения пиротехники не допущено. Также не допущено пожаров и во время массовых новогодних мероприятий.

Директор департамента напомнил, что еще в преддверии новогодних праздников инспекторы пожарного надзора провели профилактические рейды, в том числе по местам продажи пиротехники. "Осуществлено свыше 140 тыс. обследований объектов, задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, а также рейдовых осмотров мест реализации пиротехнической продукции", - сказал Еникеев, отметив, что надзорные органы МЧС переведены на усиленный вариант несения службы. 

С 25 декабря органы управления и подразделения МЧС РФ переведены в режим повышенной готовности.

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