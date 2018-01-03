Подозреваемый в телефонном терроризме задержан в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в сообщении заведомо ложной информации о минировании магазина в Красносельском районе города. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 2 января, в полицию поступило сообщение о том, что магазин на улице Партизана Германа на юго-западе города якобы заминирован. Сотрудники полиции выехали на место, но после осмотра выяснилось, что вызов был ложным.

"В результате реализации дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину", - сообщила пресс-служба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.