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Подозреваемый в телефонном терроризме задержан в Петербурге

Происшествия
3 января, 10:44 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3, января. /ТАСС

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

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© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 января. /ТАСС/. Полиция Санкт-Петербурга задержала подозреваемого в сообщении заведомо ложной информации о минировании магазина в Красносельском районе города. Об этом в среду сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Накануне, 2 января, в полицию поступило сообщение о том, что магазин на улице Партизана Германа на юго-западе города якобы заминирован. Сотрудники полиции выехали на место, но после осмотра выяснилось, что вызов был ложным.

"В результате реализации дальнейшего комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по Красносельскому району по подозрению в совершении указанного преступления задержали 24-летнего мужчину", - сообщила пресс-служба.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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