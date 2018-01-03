Более 9 млн литров алкогольной продукции изъято в РФ из незаконного оборота в 2017 году

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции в 2017 году изъяли в России из незаконного оборота более 900 тыс. декалитров (9 млн литров) алкогольной продукции. Как сообщили ТАСС в пресс-центре МВД, по данным фактам возбуждено около 6 тыс. уголовных дел.

"Выявлены 103 подпольных производства по изготовлению алкогольной продукции, 46 организованных групп, а также более 88,4 тыс. лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции. Из незаконного оборота изъято свыше 416 тыс. декалитров этилового спирта, 916 тыс. декалитров алкогольной продукции", - ответили в МВД на соответствующий запрос ТАСС.

В ведомстве добавили, что за девять месяцев прошлого года полицейскими зарегистрировано около 100 тыс. правонарушений, связанных с производством контрафактного алкоголя. "Возбуждено 5,767 тыс. уголовных дел, составлено более 90 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Пресечена деятельность подпольных цехов по производству алкогольной продукции на территории Саратовской, Нижегородской и Ростовской областей. Также пресечена поставка спиртсодержащей жидкости в Республику Крым", - сказали в пресс-центре.

В МВД подчеркнули, что в период новогодних праздников полиция уделяет особое внимание проверкам мест, где продается алкогольная продукция, проводятся профилактические работы по предупреждению населения об опасности отравления поддельным алкоголем, купленным по заниженным ценам в местах несанкционированной торговли и через интернет.