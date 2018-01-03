Самолеты из Москвы, отправленные из-за тумана на запасной аэродром, вылетели в Кемерово

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Авиарейсы Москва - Кемерово компаний S7 и "Уральские авиалинии", из-за тумана отправленные утром в среду на запасной аэродром в Новосибирск (Толмачево), вылетели к месту назначения. Об этом сообщается на сайте аэропорта Толмачево.

"Рейс У6 535 авиакомпании Ural Airlines вылетел из Новосибирска в Кемерово в 13:37 (09:37 мск), рейс GH 171 авиакомпании Глобус/S7 Airlines - в 14:16 (10:16 мск)", - следует из данных онлайн-табло аэропорта.

Как ранее сообщалось, утром в среду из-за густого тумана аэропорт Кемерово не смог принять три авиарейса из Москвы. Самолет "Аэрофлота" было решено задержать в аэропорту вылета, он уже прибыл в место назначения. "Боинг" S7 и "Аэробус" "Уральских авиалиний" направили на запасной аэродром Толмачево.