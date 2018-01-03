В Омске водитель насмерть сбил двух человек и скрылся

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полиция в Омске проводит проверку после гибели двух пешеходов - мужчины и мальчика. Водитель сбил их на тротуаре и скрылся с места происшествия, сообщает в среду пресс-служба УМВД России по Омской области.

"В результате ДТП пешеходы, мальчик 2008 г. р. и молодой человек 1996 г. р. скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки", - говорится в сообщении.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии поступило в дежурную часть ГИБДД 2 января в 21:30 (18:30 мск). На место выезжали следственно-оперативная группа и бригада скорой медицинской помощи.

Предварительно установлено, что неизвестный водитель автомобиля "Лада Приора", двигаясь по ул. 19-я Марьяновская в районе дома № 41Б, допустил наезд на двух пешеходов, которые шли по тротуару в противоположном направлении. После произошедшего водитель оставил машину и скрылся.