Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число вызовов экстренных служб в новогоднюю ночь в РФ возросло в 1,5 раза

Происшествия
3 января, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Глава МЧС Владимир Пучков высоко оценил работу реагирующих подразделений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков высоко оценил работу реагирующих подразделений в новогоднюю ночь, хотя количество вызовов возросло в полтора раза по сравнению с обычными днями.

"Спасибо всем, кто отработал в новогоднюю ночь. Я проверял - вся система реагирования, все дежурные смены отработали на очень высоком уровне, хотя вызовов было почти в полтора раза больше, чем в обычные дни", - сообщил Пучков в среду в ходе селекторного совещания в министерстве.

При этом министр поставил задачу еще раз провести проверку готовности всех реагирующих подразделений системы МЧС России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новый год и Рождество — 2018
Страны
Россия
Персоны
Пучков, Владимир Андреевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
4
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
7
В Москве увеличили минимальную пенсию и соцвыплаты
Темы дня
Новости партнеров
Реклама