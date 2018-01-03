Число вызовов экстренных служб в новогоднюю ночь в РФ возросло в 1,5 раза

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков высоко оценил работу реагирующих подразделений в новогоднюю ночь, хотя количество вызовов возросло в полтора раза по сравнению с обычными днями.

"Спасибо всем, кто отработал в новогоднюю ночь. Я проверял - вся система реагирования, все дежурные смены отработали на очень высоком уровне, хотя вызовов было почти в полтора раза больше, чем в обычные дни", - сообщил Пучков в среду в ходе селекторного совещания в министерстве.

При этом министр поставил задачу еще раз провести проверку готовности всех реагирующих подразделений системы МЧС России.