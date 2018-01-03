Более 120 машин ожидают в Северной Осетии открытия Военно-Грузинской дороги

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 января. /ТАСС/. Более 120 машин ждут на территории Северной Осетии в очереди на проезд по Военно-Грузинской дороге, движение по которой закрыто с 1 января из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.

"Военно-Грузинская дорога в связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии для всех видов автотранспортных средств на участке город Владикавказ - населенный пункт Ларс в направлении на выезд из Российской Федерации с 1 января остается закрытой. Наблюдается скопление автотранспорта в количестве 124 единиц техники, из них 65 - большегрузного автотранспорта. Всего в очереди - 189 человек", - уточнили в ведомстве

Силами Главного управления МЧС России по Северной Осетии развернут пункт обогрева. Спасатели настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в данном направлении. Всем, кто планирует поездку в Грузию, имеется возможность использовать альтернативные пути: авиасообщение, паромную переправу до города Батуми, автомобильный пункт пропуска Яраг - Казмаляр в Дагестане (проезд в Грузию транзитом через Азербайджан).

Военно-Грузинская дорога - историческое название автомобильной магистрали через Главный Кавказский хребет. Трасса соединяет Россию со странами Закавказья.

3 января синоптики прогнозируют в горных и предгорных районах Северной Осетии налипание мокрого снега, на дорогах ожидается гололедица.