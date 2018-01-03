От ударов молний в прошлом году погибло 16 жителей США

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Александр Пахомов/. Шестнадцать американцев погибли от ударов молний в минувшем году. Об этом сообщила во вторник Национальная метеорологическая служба США, подчеркнув, что данный показатель - самый низкий с 1940 года, когда на федеральном уровне стали фиксироваться подобные смертельные случаи.

Как отметил в распространенном заявлении представитель метеослужбы Джон Дженсениус, "за последнее десятилетие разряды молний поражали в среднем 27 жителей страны в год". В то же время в 1940-х годах - по несколько сотен человек. В одном 1943 году погибли 432 американца.

В 2001 году жертвами ударов молний стали 55 человек - метеослужба начала активную кампанию по разъяснению превентивных мер защиты. В частности, призыв "услышав гром, беги в дом" постоянно звучал по телевидению и радио.

По словам Дженсениуса, снижению уровня смертности от ударов молний также способствовали оказание более квалифицированной медицинской помощи и значительное уменьшение численности сельского населения. "Дефибрилляторы помогли спасти многие жизни", - указал представитель метеослужбы, добавив, что сейчас 90% пораженных молнией выживают. Что касается сельских жителей, продолжил он, то в 1940-х годах "в полях трудилось гораздо больше фермеров, чем сейчас", поэтому и риск поражения был выше.

Большая часть жертв - мужчины

Над всей территорией страны ежегодно фиксируется около 25 млн электрических разрядов. Больше всего - около 3,5 тыс. в день - над штатом Флорида. В 2017 году во Флориде погибли пять человек, в Алабаме - три, в Колорадо, Техасе и Северной Каролине - по два, в Огайо и Пуэрто-Рико - по одному. Из них 15 были мужчинами, заметил Дженсениус. Согласно данным метеослужбы, с 2006 по 2016 год доля представителей сильного пола в общем числе жертв молний составляла в среднем 79%.

То, что молнии поражают в США в основном мужчин, отмечалось и ранее. Так, эксперты базирующейся в Пенсильвании частной метеорологической компании AccuWeather подсчитали, что с 1995 по 2008 год в стране по этой причине погибли 648 человек, из которых 82% - мужчины. С 1959 по 1999 год их доля в общем числе погибших составляла 84%.

Специалисты Национальной метеослужбы склонны объяснять такую тенденцию особенностями поведения мужчин: им свойственно вести себя более безрассудно и чаще рисковать собственной жизнью.