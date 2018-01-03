Власти Латвии внесли задержанного журналиста ТВЦ в черный список на неопределенный срок

РИГА, 3 января. /ТАСС/. Журналист российского телеканала ТВЦ Анатолий Курлаев был задержан и депортирован из Латвии на основании его включения в черный список лиц, которым на неопределенное время запрещен въезд на территорию республики. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел страны Рихардс Козловскис.

"Пожизненного запрета нет, есть запрет на неопределенное время. Это означает, что через каждые три года этот запрет пересматривается, основываясь на заключении того учреждения, на основании которого министр внутренних дел включил лицо в этот список. В любом случае необходима новая оценка, не изменилась ли ситуация, поэтому это не пожизненный запрет", - сказал он в интервью местному телеканалу LNT.

При этом глава МВД не указал причин включения Курлаева в черный список Латвии. "Конкретно - за что и почему, мы не разглашаем такую информацию", - отметил он. "Этот запрет касается только Латвии, он не относится к Шенгенской зоне и это лицо может находиться в любой другой стране-участнице. В любом случае лицо задержано в рамках иммиграционного закона и соответственно выдворено из нашей страны", - подчеркнул он.

Козловскис также указал, что в течение минувшего года в черный список Латвии было включено свыше 100 лиц. "В том числе как за недружественное, если можно так сказать, отношение к нашей стране, и действия не криминального и криминального характера. Это очень широкий спектр", - сказал он.

Журналист российского телеканала ТВЦ во вторник сообщил, что он был задержан в Риге и будет депортирован из Латвии. По его словам, решением главы МВД страны в 2015 году он был включен в черный список лиц, которым запрещен въезд на территорию республики. Курлаев также подчеркнул, что у него "пожизненный запрет на въезд в Латвию".

В настоящее время в черном списке Латвии находятся несколько тысяч иностранцев, включая россиян. Среди них - певцы Иосиф Кобзон, Олег Газманов и Валерия, актеры Иван Охлобыстин, Михаил Пореченков и Дмитрий Певцов, политолог Константин Симонов, протодиакон Русской православной церкви Андрей Кураев. При этом латвийская сторона, ссылаясь на конфиденциальность, не практикует публикацию черных списков.