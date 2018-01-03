СК начал проверку по факту нападения пантеры на мужчину в Подмосковье

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Следователи устанавливают в Подмосковье обстоятельства гибели мужчины в частном зверинце в результате нападения пантеры. Как сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области, в Истринском районе в одном из вольеров, где содержатся дикие животные, обнаружено тело мужчины с рваными ранами.

"Предварительно установлено, что мужчина хотел покормить животных, но при попытке войти в вольер пантера набросилась на него и покусала. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия", - сообщили в ГСУ. Назначена судмедэкспертиза, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили ранее в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области, инцидент с пантерой произошел в деревне Обновленный Труд. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пантера, содержавшаяся в одном из частных зверинцев, напала на смотрителя, когда тот вошел в вольер, чтобы покормить ее. Хищник набросился на него и перегрыз шею. После этого пантера сбежала, но спустя несколько часов ее удалось поймать.