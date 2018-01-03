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Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Происшествия
3 января, 13:09 дата обновления: 3 января, 13:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Еще 20 человек были эвакуированы из горящего здания

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Пожар в жилом доме на набережной Академика Туполева в центре Москвы потушен, пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Пожарные оперативно потушили возгорание в 5-этажном трехподъездном жилом доме. Пожар произошел на втором этаже, огонь частично ушел на балкон третьего этажа. Площадь пожара составила 25 кв. метров", - сказал собеседник агентства.

В результате пожара пострадал один человек. Из здания были спасены 20 человек, в том числе 14 - по автолестнице, среди них четверо детей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве подтвердили ТАСС информацию о ликвидации пожара. "В 13:07 мск пожар был потушен благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений", - отметили в главке министерства.

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