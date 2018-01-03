Прибытие трех рейсов из Москвы задерживается из-за тумана в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 3 января. /ТАСС/. Прибытие трех авиарейсов из Москвы задерживается из-за сильного тумана в Волгограде. Международный аэропорт города на Волге работает по фактической погоде. Об этом в среду ТАСС сообщили в администрации авиаузла.

"По метеоусловиям Волгограда, (из-за) сильного тумана в настоящее время задерживается прилет трех рейсов из Москвы - двух компании "Аэрофлот", одного - компании "S7 Airlines". Аэропорт работает по фактической погоде", - сказала собеседница агентства.

Она отметила, что задержка прибытия рейсов составляет от двух до четырех часов. Соответственно на такое же время задерживается вылет этих рейсов обратно в Москву.

Сейчас в районе аэропорта Волгограда температура минус 4 градуса, горизонтальная видимость составляет 200 метров, вертикальная - 50 метров.