Судно с техникой из РФ обследовало новые объекты в зоне поиска аргентинской подлодки

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Аргентинское судно Islas Malvinas, на борту которого находится российский телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) "Пантера плюс", обследовало новые объекты, зафиксированные в зоне поиска подводной лодки San Juan. Об этом сообщила пресс-служба ВМС южноамериканской республики.

"Вчера (понедельник - прим. ТАСС) вечером судно ВМС Аргентины Islas Malvinas обследовало при помощи ТНПА "Пантера плюс" контакты, зафиксированные [российским] океанографическим судном "Янтарь". Они не связаны с субмариной San Juan", - говорится в сообщении.

Как отметила пресс-служба, помимо трех участвующих в поиске судов, в зоне операции находится грузовое судно ВМС Аргентины San Blas. Оно должно пополнить запасы Islas Malvinas, чтобы судно могло продолжать "поиск в непрерывном режиме".

Ранее официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби сообщил, что судно "Янтарь" зафиксировало шесть объектов в зоне поиска. Три из них были обследованы при помощи "Пантеры плюс" в воскресенье. Ни один из них также не связан с субмариной.

Международная помощь

Помимо России в поиске субмарины активно участвовали США, Бразилия, Чили и Великобритания, которые предоставили для операции технику и специалистов. К настоящему моменту все иностранные суда кроме "Янтаря" покинули зону поиска. По данным Южного командования Вооруженных сил США, американские специалисты при этом продолжают анализировать получаемые из зоны поиска данные. Дата завершения участия в поиске России на данный момент неизвестна.

Дизель-электрическая подводная лодка San Juan, на борту которой в момент ее выхода из аргентинского порта Ушуая находились 44 члена экипажа, перестала выходить на связь 15 ноября. 30 ноября ВМС сообщили о прекращении операции по спасению экипажа, но поиски самой субмарины продолжаются.

Основная зона поиска сосредоточена вокруг места, где, по данным экспертов Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, в день исчезновения субмарины произошел взрыв. Как сообщали ранее ВМС Аргентины, за время операции эта зона была изучена при помощи гидролокаторов не менее двух раз.