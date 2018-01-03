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СК возбудил дело по факту гибели трех человек при пожаре в Тамбовской области

Происшествия
3 января, 13:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

В доме были обнаружены тела 45-летнего мужчины, его 41-летней супруги и 14-летнего сына

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе 14-летний подросток, погибли в результате пожара в частном жилом доме в городе Рассказово Тамбовской области. Следственное управление СК РФ по Тамбовской области возбудило уголовное дело по данному факту, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"При тушении пожара в доме обнаружены тела 45-летнего мужчины, его 41-летней супруги и 14-летнего сына. По данному факту Рассказовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам")", - говорится в сообщении.

Пожар произошел в ночь на 3 января. В данный момент на месте происшествия работают следователи, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Устанавливаются обстоятельства происшествия и причины возгорания.

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