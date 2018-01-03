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Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек

Происшествия
3 января, 13:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции предотвратили массовую драку в селе Калинино Вурнарского района Чувашии, в отделение были доставлены 72 человека. Об этом в среду сообщила пресс-служба республиканского управления МВД РФ.

"Около 22 часов 2 января сотрудники ГИБДД заметили большое скопление автомобилей в селе Калинино. В последующем выяснилось, что на площади в данном населенном пункте собралось несколько десятков человек, между которыми назревал конфликт. Для разбирательства в межмуниципальный отдел МВД России "Вурнарский" было доставлено 72 человека в возрасте от 18 до 30 лет", - говорится в сообщении главка полиции.

В настоящее время решается вопрос об их привлечении к административной ответственности. По предварительным данным, причиной конфликта стала ссора между двумя молодыми людьми в одном из сельских клубов.

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