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Более 300 домов в Новосибирске остались без тепла и света

Происшествия
3 января, 13:57 дата обновления: 3 января, 14:18 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 3, января. /ТАСС

Под отключение в результате аварии попали более тысячи абонентов

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НОВОСИБИРСК, 3 января. /ТАСС/. Более 300 домов, газораспределительная станция и школа остались без тепла и света из-за повреждения газопровода высокого давления в Ленинском районе Новосибирска, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ориентировочное время восстановления газоснабжения 21:00 по местному времени (17:00 мск).

"При очистке территории по адресу ул. Станционная, 81 трактор повредил газопровод высокого давления диаметром 100 мм, врезанный в магистраль диаметром 500 мм. Под отключение попала ГРС-3, 325 частных жилых домов и школа. В домах имеются резервные источники теплоснабжения (печи на твердом топливе и электрообгреватели)", - говорится в сообщении.

Информация об отключении поступила в 16:10 (12:10 мск) 3 января. На месте работает бригада ОАО "Газпром газораспределения "Томсктрансгаз", оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Новосибирской области. Ведутся восстановительные работы. Всего на месте задействованы 15 человек, 4 единицы техники, из них от МЧС 7 человек, 2 единицы техники.

Согласно информации размещенной на сайте Минэнерго РФ, под отключение в результате аварии попали более 1 тысячи абонентов. "Газопровод принадлежит ООО "Промиз", обслуживается ООО "Регламент-С". Прекращено газоснабжение 1 076 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - сообщается на сайте.

По данным Западно-Сибирской гидрометеослужбы, в Новосибирске сейчас около 18 градусов мороза. К ночи температура опустится до 22-24 градусов ниже нуля.

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