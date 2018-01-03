Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке

Происшествия
3 января, 13:59 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 3, января. /ТАСС

В посольстве РФ пообещали оказать помощь по оформлению необходимых документов

Поделиться
Материал из 1 страницы

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Российская туристка погибла в Брюгге после падения на катке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

Смотрите также

В Грузии погиб российский турист

В Таиланде утонул турист из России

Турист из России скончался во время купания в Мертвом море

"Мы подтверждаем, что, к сожалению, погибла российская туристка. Несчастный случай произошел 1 января, - сообщили в дипмиссии. - Мы уже оказали консультативную помощь. В дальнейшем будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов".

По данным прокуратуры Брюгге, 43-летняя туристка из РФ во время катания на льду упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. При этом она отказалась от госпитализации, когда на место прибыла скорая помощь. На следующее утро россиянку нашли в номере отеля в критическом состоянии. Женщина скончалась в больнице.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Бельгия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Аварии и катастрофы самолетов и вертолетов Минобороны России в 2017 году. Досье
2
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
3
В США предположили, что РФ постарается быстро завершить конфликт с равным противником
4
Энергоблок Хмельницкой АЭС на Украине отключен из-за неполадок
5
Полицейские предотвратили в чувашской деревне конфликт с участием более 70 человек
6
Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке
7
Источник: сдача ВМФ первой подлодки типа "Борей-Б" запланирована на 2026 год
Темы дня
Новости партнеров
Реклама