Туристка из России погибла в Брюгге после падения на катке

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Российская туристка погибла в Брюгге после падения на катке. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве РФ в Бельгии.

"Мы подтверждаем, что, к сожалению, погибла российская туристка. Несчастный случай произошел 1 января, - сообщили в дипмиссии. - Мы уже оказали консультативную помощь. В дальнейшем будем оказывать содействие по оформлению необходимых документов".

По данным прокуратуры Брюгге, 43-летняя туристка из РФ во время катания на льду упала, сильно ударилась головой и потеряла сознание. При этом она отказалась от госпитализации, когда на место прибыла скорая помощь. На следующее утро россиянку нашли в номере отеля в критическом состоянии. Женщина скончалась в больнице.