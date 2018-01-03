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При столкновении двух легковых автомобилей в Югре погибли 10 человек

Происшествия
3 января, 16:19 дата обновления: 3 января, 17:42 UTC+3

Среди них четверо детей

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Десять человек, включая четверых детей, погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"По предварительной информации, погибли 10 человек, включая четверых детей", - сказал источник. По словам собеседника агентства, произошло лобовое столкновение двух автомобилей. "По одной из версий, водитель одной из легковушек мог не справиться с управлением. Причины аварии выясняют сотрудники ГИБДД", - отметил он.

По информации МЧС, "в 14:37 мск поступила информация о дорожно-транспортном происшествии с участием двух легковых автомобилей, Mazda6 и Renault Duster, на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа". В результате аварии есть пострадавшие, отметили в МЧС, не уточнив их количество.

Полиция Ханты-Мансийского автономного округа подтвердила информацию о 10 погибших. "В результате ДТП погибли 10 человек, среди них шесть взрослых и четверо детей. Пострадавших в ДТП нет, все погибли. Сейчас проводится проверка для того, чтобы понять, кто стал виновником ДТП", - сказала собеседница агентства.

Более 50 человек ликвидируют последствия аварии, сообщили в МЧС. "Всего к ликвидации последствий ДТП привлечены более 50 человек и свыше 10 единиц техники", - сказал представитель министерства.

По информации ведомства, движение на автодороге временно ограничено. На месте работают сотрудники МЧС и других служб. "Для оказания психологической помощи родственникам пострадавших задействованы психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России и Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу", - добавили в министерстве.

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Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
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