В Дании украли самую дорогую бутылку водки в мире

ТАСС, 3 января. Бутылка водки стоимостью $1,3 млн была украдена из бара "Кафе 33" в Копенгагене. Как сообщил в среду телеканалу TV-2 владелец заведения водочный коллекционер Бриан Ингберг, вор пробыл внутри всего три минуты и точно знал, за чем шел - сделанной из золота и серебра шестикилограммовой бутылкой водки "Руссо-Балт", считающейся самой дорогой в мире.

"Я в отчаянии. Эта бутылка была жемчужиной моей коллекции. Из 1200 моих бутылок водки эта была совершенно особенной", - заявил журналистам ограбленный датчанин, подозревающий, что за кражей стоит его бывший сотрудник, изготовивший дубликаты ключей от бара и сейфа с драгоценным экспонатом.

По словам Ингберга, золотую бутылку он полгода назад взял напрокат у латвийской компании Dartz Motorz, которая занимается производством бронированных автомобилей и позиционируется как продолжательница традиций знаменитой дореволюционной автомобильной марки "Руссо-Балт". Накануне основатель Dartz Motorz Леонард Янкелович в своем Facebook поделился записью Ингберга, просившего помощи у всех, кто может что-либо знать о судьбе бутылки и запечатленном камерами наблюдения грабителе. Полиция Копенгагена ведет поиски преступника.

По словам Ингберга, доставшаяся ему бутылка ранее появлялась в сериале "Карточный домик" (House of cards), где российский президент Петров в исполнении датчанина Ларса Миккельсена потчевал эксклюзивной водкой героя Кевина Спейси - президента США Фрэнка Андервуда. Ранее Ингберг публиковал в своем Facebook фото, на котором Миккельсен позирует с ней в "Кафе 33".

Украденная бутылка сделана из розового, белого и желтого золота, украшена кожаной вставкой с золотым изображением гоночного автомобиля "Руссо-Балт". Пробку венчает украшенный драгоценными камнями герб Российской империи. По заверениям компании-производителя, проходя через специальную насадку-носик, содержимое бутылки фильтруется через слой бриллиантов.