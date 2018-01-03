Три человека погибли в ДТП в Тульской области

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП в Веневском районе Тульской области. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

"На 148 км автодороги М-6 "Каспий", в Веневском районе, произошло столкновение двух легковых машин - Fiat и Nissan. В результате ДТП в автомобиле Fiat погибла семья из трех человек - мать, отец и ребенок в возрасте до 6 лет. В автомобиле Nissan находились 5 человек, двое из них дети, по предварительной информации 13 и 8 лет, все они пострадали", - сказал Ярцев.

Он также сообщил, что, по предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей. В УМВД отметили, что дождя и снега в момент ДТП в Веневском районе не было, температура плюсовая, асфальт сухой.