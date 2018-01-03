Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли в ДТП в Тульской области

Происшествия
3 января, 16:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Еще пятеро пострадали

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли, еще пятеро пострадали в результате ДТП в Веневском районе Тульской области. Об этом ТАСС сообщил в среду начальник отделения информации и общественных связей УМВД по Тульской области Андрей Ярцев.

"На 148 км автодороги М-6 "Каспий", в Веневском районе, произошло столкновение двух легковых машин - Fiat и Nissan. В результате ДТП в автомобиле Fiat погибла семья из трех человек - мать, отец и ребенок в возрасте до 6 лет. В автомобиле Nissan находились 5 человек, двое из них дети, по предварительной информации 13 и 8 лет, все они пострадали", - сказал Ярцев.

Он также сообщил, что, по предварительной информации, причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения одного из автомобилей. В УМВД отметили, что дождя и снега в момент ДТП в Веневском районе не было, температура плюсовая, асфальт сухой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Тульская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Движение на трассе в ХМАО, где произошло ДТП с 10 погибшими, восстановлено
2
Глава МИД Украины пообещал "достать" компании Adidas и Volkswagen за работу в Крыму
3
Трамп заявил, что его экс-советник Бэннон потерял рассудок
4
ФРГ настаивает на миссии ООН для миротворческой деятельности, а не охраны ОБСЕ в Донбассе
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
7
В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар
Темы дня
Новости партнеров
Реклама