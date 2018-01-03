Прокуратура начала проверку по факту крупного ДТП в ХМАО

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа начала проверку по факту ДТП на автодороге Ханты-Мансийск - Советский, в результате которого погибли 10 человек, среди которых четверо детей, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

"Прокурор автономного округа Евгений Ботвинкин по поручению заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева лично выехал на место происшествия с целью координации работы правоохранительных органов. Сейчас правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия. По данному факту проводится проверка", - сказали ТАСС в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, 10 человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО.