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Тела погибших в крупном ДТП в Октябрьском районе ХМАО доставят в Нягань

Происшествия
3 января, 17:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

При столкновении двух легковых автомобилей погибли 10 человек

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Тела десяти погибших в результате ДТП в Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа будут доставлены в Нягань, сообщила в среду ТАСС заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

"Доставлять тела будут в Нягань. В одном автомобиле были пассажиры из Югры, в другом - с Ямала. На месте работают спасатели, развернут оперативный штаб", - сказала собеседница агентства.

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Как рассказала ТАСС представитель администрации Октябрьского района Светлана Матвиюк, участок дороги, на котором произошло ДТП, очень узкий и холмистый. "Между городом Нягань и поселком Талинка дорога очень узкая, холмистая, еще в советские времена построенная - "трасса смерти". Там нефтяные месторождения, много бензовозов на трассе, опасно совершать обгон. На этом участке происходит много аварий", - отметила Матвиюк.

"На момент ДТП трасса была в нормальном состоянии, обработана реагентами", - сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

Как ранее сообщалось, 10 человек, в том числе четверо детей, погибли в ДТП с участием двух легковых автомобилей на автодороге регионального значения Ханты-Мансийск - Советский в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО.

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Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
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