Электрички на Белорусском направлении в Москве могут идти с опозданием

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Электрички на Белорусском направлении Московской железной дороги (МЖД) могут идти с опозданием из-за случившегося в среду днем задымления в одном из поездов. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

"Движение поездов не приостановлено, оно организовано по соседним путям. Возможны увеличенные интервалы в графике движения пригородных поездов", - говорится в сообщении компании.

Задымление без возгорания произошло в оборудовании под одним из вагонов пригородного поезда в 16:26.

"Пассажиры, планировавшие отправиться в рейс на этом пригородном поезде, отправились в сторону Москвы на попутных электричках", - добавили в МЖД.

На место ЧП выехал пожарный поезд. До его прибытия задымление пытались устранить имеющимися средствами пожаротушения, пояснили в компании. Секцию электрички, где возникло задымление, отцепят и отбуксируют в тупик.

Специалисты выясняют причины происшествия.