В чеченском селе Аватуры убит начальник отдела полиции

ГРОЗНЫЙ, 3 января. /ТАСС/. Начальник отдела полиции села Автуры Абубакар Устарханов убит в среду вечером в Чечне, сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Чечне.

"В населенном пункте Автуры Шалинского района республики совершено вооруженное нападение на начальника отделения полиции населенного пункта Автуры отдела МВД России по Шалинскому району. От полученных огнестрельных ранений полицейский скончался", - сказал представитель МВД.

По его словам, преступник выстрелил полицейскому "в спину, когда тот выходил из продовольственного магазина".

"По имеющейся оперативной информации, нападение совершил ранее осужденный уроженец Шалинского района 1990 года рождения. В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по задержанию подозреваемого в нападении", - добавил собеседник агентства.

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что житель села Автуры Баймурадов совершил нападение на Устарханова в магазине - он целился ему в голову. Затем взял оружие Устарханова и скрылся на его машине. "Центр перекрыт, магазины все закрыли", - добавил источник.