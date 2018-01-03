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Один из участников аварии с 10 жертвами в ХМАО выехал на встречную полосу

Происшествия
3 января, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

Кто стал виновником аварии, сейчас уточняется

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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Один из двух легковых автомобилей, которые в среду столкнулись лоб в лоб на автодороге Ханты-Мансийск - Советский в ХМАО, выехал на полосу встречного движения, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Между автомобилями произошло лобовое столкновение - одна из машин выехала на полосу встречного движения. В Mazda было две семьи - жители Сургута, по второй машине данные уточняются. Сейчас трасса перекрыта, организовано реверсивное движение", - сказали в пресс-службе.

В числе погибших в ДТП оказались четверо детей, в том числе ребенок 2017 года рождения. "Кто стал виновником аварии, сейчас уточняется", - отметили в пресс-службе.

ДТП произошло на автодороге регионального значения в 40 километрах восточнее населенного пункта Талинка Октябрьского района ХМАО. По данным пресс-службы ГУ МЧС по региону, трасса на момент столкновения была в нормальном состоянии, она была обработана специальными реагентами.

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