Расследование дела о ДТП с 10 жертвами в Югре передано СК

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Уголовное дело о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которого погибли десять человек, передано от полиции региональному управлению Следственного комитета. Об этом сообщила в среду официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Такое решение принято в связи с тяжестью наступивших последствий ДТП (гибель несовершеннолетних), произошедшего в Октябрьском районе на 158-м километре региональной автодороги Ханты-Мансийск - Нягань", - сказала она.

Четверо из десяти жертв автокатастрофы - дети в возрасте от одного года до 12 лет.

На месте происшествия уже работают следователи и криминалисты регионального управления СК.

"Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России", - добавила Петренко.