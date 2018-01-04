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На МКАД столкнулись семь машин

Происшествия
4 января, 0:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС

В результате ДТП пострадали три человека, включая младенца

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Семь автомобилей столкнулись на Московской кольцевой автодороге (МКАД), в результате пострадали три человека, включая младенца. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах города.

"На внешней стороне 70-го километра МКАД произошло столкновение семи легковых автомобилей. В результате пострадали двое взрослых и месячный ребенок. Младенец не получил серьезных травм, он передан медикам для осмотра", - сказал собеседник агентства.

По его словам, одна из попавших в аварию машин - такси. Из-за ДТП перекрыты две из пяти полосы движения.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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