В доме Билла и Хиллари Клинтон в штате Нью-Йорк произошел пожар

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Пожар возник в среду в доме Билла и Хиллари Клинтон, расположенном в американском городке Чаппакуа (округ Уэстчестер, штат Нью-Йорк). Об этом сообщил телеканал NBC.

По его данным, возгорание произошло около 15:00 по местному времени (23:00 мск). При этом, по данным интернет-ресурса TMZ, пожар уже практически потушен. Никто не пострадал.

Причины пожара неизвестны. Пострадавших, по предварительным данным, нет. О масштабах ущерба не сообщается. Находились ли супруги Клинтон в доме в момент инцидента, также неизвестно.

Они купили дом в Чаппакуа в 1999 году за $1,7 млн и с тех пор там проживают. Это особняк с пятью спальнями, построенный в 1889 году. В 2016 году экс-президент и бывшая первая леди приобрели еще один расположенный неподалеку дом и объединили прилегающие к зданиям территории.