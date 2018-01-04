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Правительство Югры окажет помощь родственникам погибших в ДТП

Происшествия
4 января, 1:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В результате происшествия погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать помощь родственникам погибших в ДТП, произошедшем в Октябрьском районе, где в среду в результате столкновения двух автомобилей погибли десять человек. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

"Правительство Югры выражает свои соболезнования родным и близким погибших. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, а также обеспечить условия для проведения следственных мероприятий и для восстановления безопасного движения на данном участке дороге", - сообщила Липатова.

ЧП произошло на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

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