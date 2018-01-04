Правительство Югры окажет помощь родственникам погибших в ДТП

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать помощь родственникам погибших в ДТП, произошедшем в Октябрьском районе, где в среду в результате столкновения двух автомобилей погибли десять человек. Об этом ТАСС сообщила заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

"Правительство Югры выражает свои соболезнования родным и близким погибших. Губернатор Югры Наталья Комарова дала поручение правительству региона оказать необходимое содействие родственникам погибших, а также обеспечить условия для проведения следственных мероприятий и для восстановления безопасного движения на данном участке дороге", - сообщила Липатова.

ЧП произошло на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.