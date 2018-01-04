Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СК ищет очевидцев ДТП с десятью погибшими в Югре

Происшествия
4 января, 9:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Очевидцев просят позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО

ТАСС, 4 января. Следователи ищут очевидцев ДТП, унесшего жизни 10 человек, в том числе четырех детей, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в четверг сообщает Следственный комитет РФ.

"В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52", - говорится в сообщении СК. "Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии, также просим позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления", - добавили в СК.

3 января на 159-м километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Renault Duster  и Mazda 6. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

По указанию руководителя следственного управления СК по ХМАО уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама