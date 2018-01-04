СК ищет очевидцев ДТП с десятью погибшими в Югре

ТАСС, 4 января. Следователи ищут очевидцев ДТП, унесшего жизни 10 человек, в том числе четырех детей, в Ханты-Мансийском автономном округе. Об этом в четверг сообщает Следственный комитет РФ.

"В целях получения дополнительных данных об обстоятельствах ДТП и восстановления объективной картины произошедшего следствие обращается к лицам, ставшим очевидцами аварии: убедительная просьба, позвонить на телефон дежурной службы следственного управления 8-950-502-74-52", - говорится в сообщении СК. "Кроме этого, если у вас имеется запись с видеорегистратора, зафиксировавшая момент ДТП либо место происшествия в первые минуты после аварии, также просим позвонить на круглосуточный телефон дежурной службы следственного управления", - добавили в СК.

3 января на 159-м километре автодороги "Ханты-Мансийск - Нягань" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковых автомобилей Renault Duster и Mazda 6. В результате аварии погибли 10 человек, в том числе четверо детей.

По указанию руководителя следственного управления СК по ХМАО уголовное дело принято к производству следователями отдела по расследованию особо важных дел.