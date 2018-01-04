Источник: при пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

ТАСС, 4 января.Тела десяти погибших обнаружены на месте пожара в ангаре в Новосибирской области. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Погибли 10 работников склада и обувного производства, которые расположены в ангаре, где возник пожар", - сказал источник. Сколько всего человек могло находиться в ангаре, выясняется.

Пожар возник в ангаре в поселке Чернореченский в Новосибирской области. Он локализован на площади 2000 кв. м.

В Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, а также готовая продукция.

Они выделяют сильный токсичный дым.

Сейчас проводятся работы по ликвидации открытого горения.