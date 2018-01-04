СК проводит проверку по факту смерти худрука одного из театров Екатеринбурга

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 января. /ТАСС/. Следственный комитет в Свердловской области начал проверку по факту обнаружения тела мужчины, который являлся художественным руководителем театра "Явь" в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального СУ СК России.

"Сейчас проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. Данных о совершенном преступлении нет", - сказали в пресс-службе.

Ранее в четверг местные СМИ сообщали, что было найдено тело пропавшего несколько дней назад художественного руководителя театра "Явь" Федора Пономарева. Как сообщают СМИ, актер пропал 1 января, в тот день у мужчины в доме отдыхали друзья и родственники.