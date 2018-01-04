В ХМАО работает телефон для психологической помощи родственникам погибших в ДТП

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре (ХМАО-Югра) организовало работу телефона психологической помощи для родственников и знакомых пострадавших в ДТП в ХМАО, в котором погибли 10 человек, в том числе четыре ребенка. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

"Сейчас организован телефон психологической помощи для родственников погибших, вала звонков нет", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что также в город Нягань в ХМАО ожидается прибытие родственников погибших для проведения опознания и иных следственных действии. "Также будут решаться организационные вопросы с родственниками", - отметили в МЧС.

ЧП произошло на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибли четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, следователи ищут очевидцев ДТП. Власти заявили, что окажут помощь родственникам погибших.