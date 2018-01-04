Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Приморье возбудили дело по факту прорыва системы отопления в санатории

Происшествия
4 января, 10:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В результате инцидента пострадали дети

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 4 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва системы отопления в санатории в Приморском крае, в результате чего пострадали дети. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

4 января в санатории в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края прорвало систему отопления, в результате чего произошел выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. Пострадали несколько детей.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отметили в ведомстве.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Приморский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама