В Приморье возбудили дело по факту прорыва системы отопления в санатории

ТАСС, 4 января. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту прорыва системы отопления в санатории в Приморском крае, в результате чего пострадали дети. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

4 января в санатории в поселке Горные Ключи Кировского района Приморского края прорвало систему отопления, в результате чего произошел выброс горячей воды на втором этаже санаторного корпуса. Пострадали несколько детей.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отметили в ведомстве.