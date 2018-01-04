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На складе под Новосибирском ликвидировано открытое горение

Происшествия
4 января, 10:52 дата обновления: 4 января, 11:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В результате инцидента погибли 10 человек

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ТАСС, 4 января. Пожарные ликвидировали открытое горение на складе и обувном производстве в Новосибирской области, где при пожаре погибли 10 человек. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

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Источник: при пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

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"Открытого горения нет. Ведется проливка рухнувших конструкций", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в Главном управлении МЧС по Новосибирской области сообщили, что пожар угрозы населению не представляет.

"Ввиду сильного задымления проведены замеры ПДК токсичных веществ в воздухе. Превышение не зафиксировано", - отметили в ГУ МЧС.

Источник в экстренных службах региона добавил, что большинство погибших при пожаре являются гражданами Китая.

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"По предварительным данным, в основном среди погибших граждане КНР, у двоих гражданство Киргизии. Личности погибших, как и точное их гражданство, устанавливаются", - сказал источник. Есть ли среди погибших граждане других государств, выясняется.

Сильная задымленность и большая горючая загрузка ангара существенно осложняет работу пожарных. При этом им удалось предотвратить распространение огня на расположенные рядом производственные строения и жилой сектор. "Проведение спасательных работ осложняют погодные условия. Температура воздуха сегодня в Чернореченском составляет 35 градусов мороза", - рассказали в ГУ МЧС.

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