Причиной пожара под Новосибирском могло стать замыкание электропроводки

ТАСС, 4 января. Замыкание электропроводки стало, по предварительным данным, причиной пожара на складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области, в результате которого погибли 10 человек.

Об этом сообщили в четверг в областной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура проведет проверку миграционного законодательства по факту пожара, так как погибшие, возможно, являются иностранными гражданами.

"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц - государственных и муниципальных служащих", - отметили в ведомстве.