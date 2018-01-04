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Причиной пожара под Новосибирском могло стать замыкание электропроводки

Происшествия
4 января, 10:58 дата обновления: 4 января, 11:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В результате пожара погибли 10 человек

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© ГУ МЧС по Новосибирской области

ТАСС, 4 января. Замыкание электропроводки стало, по предварительным данным, причиной пожара на складе в поселке Чернореченский в Новосибирской области, в результате которого погибли 10 человек.

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Об этом сообщили в четверг в областной прокуратуре.

"Предварительно установлено, что возможной причиной возгорания явилось замыкание электропроводки", - сообщили в ведомстве.

Прокуратура проведет проверку миграционного законодательства по факту пожара, так как погибшие, возможно, являются иностранными гражданами.

"В ходе проверки будет дана принципиальная оценка законности и полноты действий ответственных должностных лиц - государственных и муниципальных служащих", - отметили в ведомстве.

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Источник: при пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

Два человека погибли при пожаре на складе в Новосибирской области

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