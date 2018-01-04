Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочих на пожаре под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели рабочих в результате пожара на обувной фабрике в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"Дело уголовное возбудили по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц"). Число жертв еще будем устанавливать, на месте работают следователи", - сказал собеседник агентства.

В администрации Искитимского района заявили, что обувная фабрика работала без нарушений.

"У администрации района не было претензий к работе фабрики. Каких-то серьезных нарушений за ними не наблюдалось", - сказали в администрации.

Там добавили, что в администрации было известно, что на фабрике были иностранные рабочие. "Мы знали, что там работают иностранные граждане, но не могу сказать, находится ли они в России легально", - отметил собеседник агентства.

Пожар возник в четверг в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь, по предварительным данным, идет о 10 погибших.

В ГУ МЧС по области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.