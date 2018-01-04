Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовное дело возбуждено из-за гибели рабочих на пожаре под Новосибирском

Происшествия
4 января, 11:01 дата обновления: 4 января, 11:10 UTC+3

В результате инцидента погибли 10 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ГУ МЧС по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 4 января. /ТАСС/. Уголовное дело о нарушении правил безопасности возбуждено по факту гибели рабочих в результате пожара на обувной фабрике в Новосибирской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

Смотрите также

Прокуратура проведет проверку на складе в Новосибирской области после пожара

Пожар на обувной фабрике в Новосибирской области почти потушен

Источник: при пожаре на складе в Новосибирской области погибли 10 человек

"Дело уголовное возбудили по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее смерть двух и более лиц"). Число жертв еще будем устанавливать, на месте работают следователи", - сказал собеседник агентства.

В администрации Искитимского района заявили, что обувная фабрика работала без нарушений. 

"У администрации района не было претензий к работе фабрики. Каких-то серьезных нарушений за ними не наблюдалось", - сказали в администрации.

Там добавили, что в администрации было известно, что на фабрике были иностранные рабочие. "Мы знали, что там работают иностранные граждане, но не могу сказать, находится ли они в России легально", - отметил собеседник агентства.

Пожар возник в четверг в ангаре в поселке Чернореченский Искитимского района Новосибирской области. Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что речь, по предварительным данным, идет о 10 погибших.

В ГУ МЧС по области сообщили, что в здании ангарного типа, где в том числе расположено обувное производство, загорелись материалы, предназначенные для производства обуви, и готовая продукция.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Новосибирская область Пожар на складе в Новосибирской области
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
CAS отклонил апелляцию IBSF на решение о снятии отстранения с российских спортсменов
4
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
5
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
6
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
7
Рябков: РФ предостерегает США от попыток вмешиваться во внутренние дела Ирана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама