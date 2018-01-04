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СМИ: число пострадавших от бури "Элеанор" во Франции увеличилось до 29

Происшествия
4 января, 11:20 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, января. /ТАСС

Синоптики предупреждают, в Альпах в течение дня ожидается сильный снегопад, в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы существует высокий риск схода лавин

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ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. По меньшей мере 29 человек пострадали и один погиб в результате зимней бури "Элеанор", которая обрушилась на территорию Франции в ночь на 3 января. Такие данные привел в четверг телеканал BFM.

В среду сообщалось о 15 пострадавших от разгула стихии в западных, центральных и восточных департаментах страны. По информации телеканала, серьезные травмы получили четыре человека. В результате сильных ветров, дождей и ударов молний более 35 тыс. домов лишились электроэнергии в северных и западных департаментах. На Корсике без электричества остались около 11 тыс. домохозяйств.

Синоптики предупреждают, что в четверг "Элеанор" продолжит наносить удары по ряду французских регионов. В Альпах в течение дня ожидается сильный снегопад, в департаментах Верхняя Савойя, Савойя и Верхние Альпы, как сообщают метеорологи, существует высокий риск схода лавин. В течение дня там ожидаются порывы ветра до 50 м/с. В связи с этим любителям горнолыжного спорта, находящимся в эти дни в зимних центрах, рекомендовано соблюдать все необходимые меры безопасности, следить за метеосводками и следовать рекомендациям местных властей.

Зимние бури - периодическое природное явление во Франции. Они возникают к востоку от побережья США, стремительно проходят над Атлантикой и обрушиваются на страну. В этом году метеорологи считают, что ситуация во Франции является беспрецедентной - за три недели "Элеанор" стала уже четвертым штормом. Предыдущая буря, "Кармен", прошла всего несколько дней назад.

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