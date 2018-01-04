МВД РФ намерено ужесточить наказание за хищение средств с банковских счетов граждан

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. МВД России планирует в этом году ужесточить уголовную ответственность за хищение электронных денег и средств с банковских счетов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре министерства.

"Что касается вопроса нововведений в 2018 году, то в первую очередь они связаны с проектами федеральных законов, сопровождение которых осуществляет МВД России. Наиболее актуальным является законопроект о внесении изменений в УК РФ в части усиления уголовной ответственности за хищение денежных средств с банковского счета или электронных денежных средств", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС о планируемых нововведениях в нынешнем году.

В ведомстве добавили, что в этом году МВД самое серьезное внимание уделит раскрытию противоправных деяний в отношении несовершеннолетних, в том числе связанных с использованием интернета в целях психологического воздействия на подростков и склонения их к самоубийству. "Кроме того, будет осуществляться комплекс мер по противодействию экстремизму, ксенофобии и сепаратизму", - подчеркнули в министерстве.