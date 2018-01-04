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Бастрыкин направил в Югру криминалистов центрального аппарата СК для выяснения причин ДТП

Происшествия
4 января, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Трагедия произошла 3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Ханты-Мансийский автономный округ криминалистов центрального аппарата СК для выяснения причин ДТП, в котором погибли 10 человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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"По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для оказания практической помощи, проведения необходимых следственных действий и экспертных исследований, установления наиболее полной картины произошедшего ДТП, в результате которого погибли 10 человек, в том числе четверо детей, в Ханты-Мансийский автономный округ направлены опытные криминалисты центрального аппарата СК", - сказала она.

По факту ДТП расследуется уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Трагедия произошла 3 января на 159-м километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, где столкнулись легковые автомобили Renault Duster и Mazda 6. Следователи продолжают работать на месте ЧП.

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Темы
Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
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