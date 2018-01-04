СМИ: около 40 человек пострадали в результате столкновения поезда и грузовика в ЮАР

ТАСС, 4 января. Не менее четырех человек погибли в результате столкновения пассажирского поезда и грузового автомобиля в южноафриканской провинции Свободное Государство, еще около 40 получили травмы. Об этом сообщил в четверг местный телеканал eNCA.

Ранее стало известно, что водитель грузовика не смог своевременно затормозить и врезался в первый и второй вагоны железнодорожного состава, следовавшего из города Порт-Элизабет в Йоханнесбург. По свидетельствам очевидцев, некоторые вагоны сошли с рельсов и загорелись. На месте работают спасательные службы. Изначально сообщалось о ста пострадавших.