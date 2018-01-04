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Пострадавший при взрыве в Сочи ребенок будет переведен в ожоговый центр Краснодара

Происшествия
4 января, 14:07 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 4, января. /ТАСС

Ребенок пострадал при взрыве газа

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СОЧИ, 4 января. /ТАСС/. Сочинские врачи приняли решение перевести пострадавшего при взрыве газа ребенка на лечение в ожоговый центр Краснодара, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе городского управления здравоохранения.

"Ребенка переводят в Краснодар: в Краснодаре есть специализированный ожоговый центр. У нас есть ожоговое отделение, но оно только для взрослых. В подобных случаях такое часто бывает: если специалисты считают нужным, то ребенка отправляют в Краснодар", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящее время все трое пострадавших находятся в стабильном состоянии.

Ранее сообщалось, что во вторник в Хостинском районе произошел взрыв газа - предположительно, взорвалась барбекюшница. Были госпитализированы три человека, в том числе ребенок. Их жизни ничего не угрожало.

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