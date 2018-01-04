Картели все чаще стали использовать беспилотники для переброски наркотиков в США

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Американские пограничники начинают испытывать серьезное беспокойство в связи с тем, что наркокартели все чаще используют небольшие дистанционно управляемые беспилотники для переброски на территорию США запрещенных веществ. В последнее время такие случаи участились. Материал об этом в среду опубликовала газета The Washington Times.

Так, лишь за четыре дня в ноябре прошлого года на американо-мексиканской границе были замечены сразу 13 беспилотников, которые должны были перебросить наркотики в США. В самих картелях осведомлены об отсутствии у сотрудников пограничного контроля эффективных средств по обнаружению и борьбе с малыми летательными аппаратами. И эти 13 замеченных устройств - лишь вершина айсберга.

"Мы наблюдаем всплеск таких случаев. У нас нет приспособлений, позволяющих их вовремя обнаруживать. Само число таких инцидентов просто астрономическое", - цитирует издание Брэндона Джадда, сотрудника Службы таможенного и пограничного контроля (СТПК), возглавляющего также национальный профсоюз американских пограничников.

Аналитики утверждают, что проблему применения беспилотников в преступных целях сложно переоценить. Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) уже успела использовать эти аппараты для совершения терактов. Чиновники опасаются возникновения таких случаев и на американской территории. Более того, беспилотники могут применяться не только для контрабанды или проведения атак. С их помощью также можно выслеживать пограничные патрули, отмечая их маршруты и высчитывая временные интервалы.

Рядовые сотрудники погранконтроля утверждают, что у их службы нет никакой реальной стратегии для борьбы с этой угрозой. Дэн Хетлэдж, официальный представитель министерства внутренней безопасности США, в чью структуру входит СТПК, лишь заверил, что ведомство готово бороться с любыми вызовами. При этом, судя по всему, Вашингтон пока еще ни разу не выделял средства на противодействие применению беспилотников со стороны наркокартелей.

Малые беспилотники уже давно находятся в свободной продаже, управлять некоторыми из них можно при помощи лишь небольшого пульта и мобильного телефона, никакой специальной подготовки для этого не требуется. Полеты подобных гаджетов запрещены лишь около аэропортов. Многие беспилотники при этом оснащены камерами.