Родственникам погибших в ДТП в ХМАО югорчан выплатят 225 тыс. рублей на похороны

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО-Югра) выплатят родственникам погибших в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) югорчан 225 тыс. рублей на организацию похорон. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

"Родственникам югорчан, погибших в результате дорожно- транспортного происшествия на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, планируется оказать единовременную материальную помощь в размере 225 тыс. рублей на организацию похорон. Решением губернатора Югры средства будут выделены из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа", - сказала она.

По ее словам, в города Нягань и поселком городского типа Приобье прибывают родные и близкие погибших, идет подготовка к проведению опознания, после чего будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее сообщалось, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), администрация Пуровского района и предприятие, где работала одна из погибших окажут всю необходимую помощь близким погибшей семьи. Пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова отметила, что "сейчас решается вопрос доставки тел самолетами в Калининград, где будет похоронена ямальская семья".

ЧП произошло 3 января на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибло четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, следователи ищут очевидцев ДТП.