Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Родственникам погибших в ДТП в ХМАО югорчан выплатят 225 тыс. рублей на похороны

Происшествия
4 января, 14:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

Средства будут выделены из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югра (ХМАО-Югра) выплатят родственникам погибших в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре (ХМАО-Югра) югорчан 225 тыс. рублей на организацию похорон. Об этом сообщила в четверг ТАСС заместитель директора департамента общественных связей ХМАО Галина Липатова.

"Родственникам югорчан, погибших в результате дорожно- транспортного происшествия на 158 километре автодороги Ханты-Мансийск - Нягань, планируется оказать единовременную материальную помощь в размере 225 тыс. рублей на организацию похорон. Решением губернатора Югры средства будут выделены из резервного фонда правительства Ханты-Мансийского автономного округа", - сказала она.

По ее словам, в города Нягань и поселком городского типа Приобье прибывают родные и близкие погибших, идет подготовка к проведению опознания, после чего будет принято решение о доставке погибших к местам захоронения. С родственниками погибших работают психологи.

Ранее сообщалось, что правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), администрация Пуровского района и предприятие, где работала одна из погибших окажут всю необходимую помощь близким погибшей семьи. Пресс-секретарь губернатора ЯНАО Наталья Хлопунова отметила, что "сейчас решается вопрос доставки тел самолетами в Калининград, где будет похоронена ямальская семья".

ЧП произошло 3 января на 158-м километре региональной автотрассы Ханты-Мансийск - Нягань. В результате ДТП погибло четверо детей в возрасте от одного года до 12 лет и шестеро взрослых. Возбуждено уголовное дело, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, следователи ищут очевидцев ДТП.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крупное ДТП в Югре Ханты-Мансийский автономный округ
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МО РФ: двое военнослужащих погибли при обстреле авиабазы Хмеймим 31 декабря
2
МВД предлагает ввести в 2018 году наказания за систематические нарушения ПДД
3
Польша ждет от России предложений по поставкам газа "на нормальных рыночных условиях"
4
Пентагон пытается сгладить слова командующего морпехами США о надвигающейся войне в Европе
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Артисты из новогоднего представления, отравившиеся едой в Москве, вернулись к работе
7
СМИ: ракета КНДР в 2017 году упала на местный населенный пункт
Темы дня
Новости партнеров
Реклама