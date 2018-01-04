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СК возбудил дело по факту отравления угарным газом женщины и ее двоих детей под Рязанью

Происшествия
4 января, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

В рамках расследования, сотрудники СК намерены проверить исправность газового оборудования, которое было установлено в доме

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ТАСС, 4 января. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления женщины и двоих малолетних детей угарным газом в частном доме в городе Ряжске Рязанской области, сообщили в четверг в пресс-службе регионального управления СК.

Как сообщалось ранее, 2 января в доме в Ряжске были обнаружены тела женщины 1988 года рождения и ее двоих детей - девочки 2012 года рождения и мальчика 2015 года рождения с признаками отравления угарным газом.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статье 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам", - сообщили в ведомстве.

В рамках расследования, сотрудники СК намерены проверить исправность газового оборудования, которое было установлено в доме, а также правильность его эксплуатации.

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