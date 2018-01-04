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CNN: в США из-за холодов и снегопадов погибли 13 человек

Происшествия
4 января, 19:55 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 4, января. /ТАСС
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© AP Photo/Seth Wenig

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /ТАСС/. Не менее 13 человек погибли за последнюю неделю от последствий аномальных холодов и снегопадов, обрушившихся на США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

Смерти зафиксированы, в частности, в штатах Висконсин, Техас, Миссури и Мичиган. Как минимум шесть человек погибли от обморожения. Остальные стали жертвами ДТП, произошедших из-за образования наледи на дорогах.

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Публикация от A Typical New Yorker (@manhattan_guy)

Как сообщают синоптики, снегопады, наблюдаемые в восточных регионах страны и на атлантическом побережье, в ближайшие дни могут усилиться. Холода уже установились в Бостоне (штат Массачусетс), Филадельфии (штат Пенсильвания) и Нью-Йорке. В регионах, затронутых непогодой, отменены более 3 тыс. авиарейсов. По данным Си-эн-эн, десятки тысяч человек остались без света, в частности, в штатах Вирджиния, Северная Каролина и Флорида.

#nyc #bombcyclone #winterstorm #grayson #winter #snow Looks just like winter. #windy #delay #stillworking

Публикация от Marla Pinsky (@photomarla)

В Нью-Йорке днем в четверг температура опустилась до минус 5 градусов, однако в городе наблюдаются сильные и холодные ветра. В связи со снегопадом в этот день мэр мегаполиса Билл де Блазио распорядился закрыть все школы.

1st post of 2018 is also the 1st storm of 2018 brutal weather right now #winterstorm #nodaysoff ⛄️❄️

Публикация от Manny Ovalles (@mannyemac)

Аномальная погода наблюдается также на Среднем Западе. В Сент-Луисе (штат Миссури) температура опустилась до минус 13 градусов, что на 15-20 градусов ниже нормы для текущего времени года. На большей части территории штата Индиана закрыты учебные заведения. Власти Техаса распорядились открыть специальные убежища для бездомных, которые чаще всего становятся жертвами холодной погоды.

#bombcyclone2018❄️ in full effect in #boston. Brrr . . . #winterstorm #musicproducers #filmmakerlife #snow

Публикация от Peter Olejnik (@peter_olejnik)

Некоторым южным штатам также пришлось столкнуться с непривычными для них холодами. Ранее в городе Таллахасси (штат Флорида) впервые за последние 29 лет выпал снег. В соседнем штате Джорджия, согласно данным Национальной метеорологической службы, толщина снежного покрова в ближайшие дни составит от 5 до 10 см, в Северной Каролине - до 8-14 см.

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