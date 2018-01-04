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Двое детей погибли при пожаре в Калужской области

Происшествия
4 января, 21:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС

По данным следствия, возгорание произошло из-за перегрузки электрической сети бытовыми обогревателями

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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следователи проводят проверку по факту гибели двоих детей в результате пожара в Жуковском районе Калужской области, сообщили в четверг в региональном главке СК РФ.

"4 января при пожаре в дачном доме в садоводческом товариществе "Истье" в Жуковском районе погибли две несовершеннолетние девочки. По данному факту проводится процессуальная проверка", - сказали в ведомстве.

По данным следствия, пожар в дачном доме возник из-за перегрузки электрической сети бытовыми обогревателями. Двум взрослым удалось покинуть горящее здание, но они не смогли спасти 14- и 16-летних подростков, которые в момент происшествия спали на мансардном этаже.

Согласно информации регионального главка МЧС, спасатели тушили возгорание около четырех часов. Для его ликвидации привлекались четыре пожарных расчета.

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